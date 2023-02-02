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12:00, 2 февраля 2023 года

Суд вынесет приговор орловчанке, убившей за день двоих мужчин

36-летняя жительница областной столицы орудовала костылем и ножом.


До суда дошло уголовное дело орловчанки, которая за день убила двоих мужчин. Во время пьяной ссоры сперва она избила костылем, а после напала с ножом, на своего собутыльника, затем отправилась к другому знакомому и расправилась с ним. 

Оба убийства совершены были в один день. 22 ноября 2022 года 36-летняя орловчанка распивала алкоголь вместе со своим 48-летним знакомым, время они проводили в частном доме у мужчины. Собутыльники поссорились в какой-то момент, и гостья сперва избила оппонента костылем, а затем множество раз ударила его ножом. Пострадавший умер на месте происшествия. Сама же разгоряченная дамочка скрылась.

Она направилась к другому знакомому, на улицу Царев Брод. С 86-летним мужчиной у нее тоже произошел конфликт. Уже совершившая кровавое преступление, орловчанка долго не думала и напала на пенсионера с ножом. Позже он скончался от полученной травмы. Нападавшую удалось задержать. 
- В ходе следствия осуществлен комплекс следственных и процессуальных действий, судебных экспертиз, направленных на сбор доказательственной базы, по результатам расследования обвиняемая полностью признала свою вину в совершенных преступлениях. Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК России по Орловской области. 



Ольга СУПОНЕВА
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