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12:30, 2 февраля 2023 года Воспитанники рассказывают об орловском тренере по боксу Владимире Редине Именно он вывел в профессионалы Эдуарда Трояновского.





ГТРК "Орел" продолжает рассказывать о знаковых личностях в орловском спорте. Один из таких – тренер по боксу Владимир Редин. Он воспитал Эдуарда Трояновского, чье имя навсегда вписано в историю мирового профессионального бокса. Также из-под крыла Владимира Редина вышел заслуженный тренер России Иван Аспидов.





Анастасия Дорохова





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