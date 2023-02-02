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13:30, 2 февраля 2023 года

В финал конкурса "Воспитатель года" в Орле вышли восемь человек

Стали известны имена претендентов на победу.


В мэрии Орла озвучили имена финалистов конкурса профессионального мастерства "Воспитатель года". Среди претендентов на победу восемь человек.

Члены жюри дали путевку в финал Татьяне Бородиной,  музыкальному руководителю детского сада №85, Юлии Бронсковой, учителю-логопеду детского сада №72, Марине Ермаковой, инструктору по физкультуре детсада №8, Марине Климкиной, воспитателю детсада №96, Екатерине Макеевой, воспитателю детского сада №61, Анне Романенко, педагогу-психологу детсада №39, Марии Сапроновой, воспитателю детсада №93, а также Екатерине Толстеневой, воспитателю садика №48. 

Победитель будет только один. Имя его станет известно в конце февраля. 



Ольга СУПОНЕВА
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