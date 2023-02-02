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13:00, 2 февраля 2023 года

Орловская молодежь в игровой форме узнала о Сталинградской битве

Ребята приняли участие в традиционном историческом квесте.


2 февраля Россия отмечает один из Дней воинской славы России – ровно 80 лет назад советские войска разгромили фашистские войска под Сталинградом. Память о событиях одной из важнейших битв не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой, передают молодому поколению.

Орловская молодежь уже традиционно приняла участие во Всероссийском историческом квесте. Его посвятили Сталинградской битве. Ребята прошли шесть этапов, каждый из которых рассказывал об участнике битвы за город на Волге. Подробнее – в сюжете Юлии Опанасюк.


Юлия Опанасюк
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