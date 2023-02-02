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11:35, 2 февраля 2023 года Еще 20 новых больших автобусов выйдут в рейсы в Орле Сейчас идет оформление машин.





В скором времени в Орле в рейсы выйдет еще 20 новых автобусов. Пассажиров повезут "Лиазы", приобретенные для трамвайно-троллейбусного предприятия.



Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира.



- Для МУП «ТТП» приобретено 48 новых автобусов, чтобы обеспечить качественное предоставление услуг. 28 из них уже работают, еще 20 оформляются, скоро выйдут на линию, - отметил глава области.





Ольга СУПОНЕВА





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