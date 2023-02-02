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12:15, 2 февраля 2023 года В Орле запретили поворот с Октябрьской на Приборостроительную Утверждена новая схема дорожных знаков.









Об этом



Водителям стоит быть бдительнее!

В Советском районе Орла претерпела изменения схема движения транспорта. Теперь запрещен поворот на улицу Приборостроительную с Октябрьской при движении со стороны Андрианова в направлении улицы Ломоносова.Об этом сообщили в региональном УГИБДД. Этот участок дороги, по итогам мониторинга за количеством аварийных ситуаций, признан опасным: в 2022 году в ДТП здесь пострадало три человека. Поэтому и утверждена новая схема установки дорожных знаков и нанесения разметки.Водителям стоит быть бдительнее!







Ольга СУПОНЕВА





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