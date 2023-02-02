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14:00, 2 февраля 2023 года

Орловский колледж культуры и искусств отремонтируют к юбилею

В этом году ему исполняется 55 лет.


В 2023-м году Орловский колледж культуры и искусств отметит 55-летний юбилей. К этой дате учебное учреждение обещают обновить.

Два года велась подготовка ПСД, определялся подрядчик, искали материал – и вот до преображения лицевой части колледжа культуры осталось совсем немного.

На ремонт входной группы планируется потратить чуть больше полумиллиона рублей. На лестницу добавят пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Закончить работы надеются к 1 сентября.

За прошлый год в колледже заменили 14 окон, а в этом году отремонтируют и крышу спортзала. Сейчас идет процесс подготовки ПСД.


Екатерина Габова
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