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12:19, 2 февраля 2023 года Гостем программы "Контакт" станет глава регдепартамента образования Алексей Карлов Эфир начнется на телеканале "Россия 24" 2 февраля в 17:30. Орловцы смогут задать интересующие вопросы.





Сегодня в 17:30 на телеканале "Россия 24" в эфир выйдет программа Александра Короткевича "Контакт". Мы приглашаем телезрителей присоединиться к эфиру.



Гостем станет глава регионального департамента образования Алексей Карлов. Обсудят тему наставничества. Речь пойдет о том, чем сегодня привлекательна профессия педагога. Обсудят в эфире и то, какой ее хотели бы видеть сегодняшние студенты.



Задать свои вопросы в прямом эфире вы можете по телефону студии: 76-32-27.





Орловское Информбюро





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