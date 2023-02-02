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14:30, 2 февраля 2023 года Орловских рыбаков ждут изменения в законодательстве Они вступят в силу с 1 марта.





С 1 марта будут внесены изменения в закон о рыболовстве. Это затронет и орловских рыбаков. Основная структура правил и их основные понятия не изменились, но внесены дополнения. В первую очередь расписаны орудия лова, которыми можно ловить рыбу рыбакам-любителям.



Также с началом весны можно будет удить рыбу только на 5 жерлиц у одного рыбака. Нахождение с сетями на расстоянии ближе 500 метров возле водоема тоже будет считаться запретным. Каждое нерестилище и зимовальные ямы обретут координаты.



По объему выловленного разъяснения следующие: у рыбака-любителя при себе (если он находится на водоеме одни сутки) может быть не больше 5 килограммов выловленного. Остальной улов должен быть выпущен. Если рыбак-любитель находится на водоеме больше суток, то при нем не может находиться больше двух суточных норм, то есть 10 килограммов.



Об этих и других новшествах рассказала замначальника рыбоохраны Орловской области Елена Хализева.





Татьяна Тимохина





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