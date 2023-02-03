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7:30, 3 февраля 2023 года Новая "Тропа героев" пройдет в Ливнах Местом забега станет Комсомольский парк.





Спортивно-патриотический проект "Тропа героев" пошел в районы. На днях организаторы посетили город Ливны. По информации "Принт-ТВ", гости осмотрели Комсомольский парк, в котором и планируется провести мероприятие грядущим летом. Предварительные даты – 17-18 июня. Рассматривается проведение ночного забега.





Орловское Информбюро





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