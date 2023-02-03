Главная » Новости



8:00, 3 февраля 2023 года Орловская "Спецавтобаза" получила дюжину новых машин Накануне на предприятие поступил автогрейдер.





В 2023-м году орловская "Спецавтобаза" получит в свой автопарк 17 новых единиц техники. Челябинский автогрейдер стоимостью в 15,3 миллиона рублей стал уже двенадцатой машиной. Ее передали предприятию накануне. Весной, после проведения юридических процедур, грейдер выйдет на дороги.



Как сообщили в мэрии Орла, машина будет полезна как в зимний, так и в летний сезоны.



Напомним, что на днях "Спецавтобаза" получила четыре комбинированных дорожных машины и шнекороторный снегоочиститель.



Фото: мэрия Орла





Орловское Информбюро





Новости СМИ2