Почти миллиард рублей потратят в Орловской области на модернизацию коммуникаций

Более 900 миллионов уйдет, чтобы привести в порядок сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В Орловской области на модернизацию сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в ближайшие годы потратят сотни миллионов рублей. Деньги в сумме более 900 миллионов выделят в 2023-2024 годах.



Региональную программу по обновлению и улучшению коммуникаций обсудили на заседания штаба Правительственной комиссии по региональному развитию. Ее в режиме видеоконференцсвязи зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин. Орловскую область представляли губернатор Андрей Клычков, его заместитель Владимир Ивановский, руководители профильных департаментов.



- В рамках программы планируется построить 94,3 км инженерных сетей, 6 объектов. Софинансирование программы обеспечивается средствами областного и муниципального бюджетов, а также внебюджетными источниками. Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, составит 10923 человека, - доложил Андрей Клычков, губернатор Орловской области.



В 2023 году на модернизацию коммуникаций выделено 208,5 млн рублей, в 2024 направят 695 миллионов. Планируется, что эти вложения позволят снизить аварийность инфраструктуры примерно на 6%.