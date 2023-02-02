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15:00, 2 февраля 2023 года

Почти миллиард рублей потратят в Орловской области на модернизацию коммуникаций

Более 900 миллионов уйдет, чтобы привести в порядок сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.


В Орловской области на модернизацию сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в ближайшие годы потратят сотни миллионов рублей. Деньги в сумме более 900 миллионов выделят в 2023-2024 годах.

Региональную программу по обновлению и улучшению коммуникаций обсудили на заседания штаба Правительственной комиссии по региональному развитию. Ее в режиме видеоконференцсвязи зампред Правительства РФ  Марат Хуснуллин. Орловскую область представляли губернатор Андрей Клычков, его заместитель Владимир Ивановский, руководители профильных департаментов. 

- В рамках программы планируется построить 94,3 км инженерных сетей, 6 объектов. Софинансирование программы обеспечивается средствами областного и муниципального бюджетов, а также внебюджетными источниками. Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, составит 10923 человека, - доложил Андрей Клычков, губернатор Орловской области. 

В 2023 году на модернизацию коммуникаций выделено 208,5 млн рублей, в 2024 направят 695 миллионов. Планируется, что эти вложения позволят снизить аварийность инфраструктуры примерно на 6%. 



Ольга СУПОНЕВА
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