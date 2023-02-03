В орловском супермаркете поймали пермяков на краже продуктов

Молодые люди пытались пронести товары мимо кассы в рюкзаках.

Внимание на парней 21 и 22 лет обратили работники торговой сети. После того как сотрудники уличили пермяков в скрытии товаров, они нажали на тревожную кнопку.

В один из магазинов Советского района прибыли сотрудники Росгвардии и задержали молодых людей. Затем их доставили в отделение регионального УМВД для выяснения обстоятельств, сообщили в пресс-службе управления регионального ведомства.