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15:30, 2 февраля 2023 года На Орловщине благоустроили несколько десятков воинских захоронений Работы продолжатся еще как минимум в течение двух лет.





Более 23 миллионов рублей в Орловской области было потрачено на благоустройство мемориальных знаков и воинских захоронений. Работы велись в рамках федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите отечества". В прошлом году по ней удалось облагородить два десятка воинских захоронений и 19 мемориальных знаков.



Еще 32 воинских захоронения на территории области были приведены в порядок за счет областных средств. Эту работу отметили в Минобороны РФ в числе лучших.



На этот год на указанные цели предусмотрена федеральная субсидия в размере около 3,2 млн рублей, запланированы работы на 13 воинских захоронениях и установка 12 мемориалов. В рамках областной программы предусмотрено порядка 3 млн.





Татьяна Тимохина





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