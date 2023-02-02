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15:50, 2 февраля 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Орловцы отмечают 80-летие разгрома фашистских войск под Сталинградом.



- На Орловщине благоустроили несколько десятков воинских захоронений. Эта работа отмечена Минобороны РФ в числе лучших.



- Воспитанники рассказывают об орловском тренере по боксу Владимире Редине. Среди его подопечных - Эдуард Трояновский и Иван Аспидов.



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