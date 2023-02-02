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16:00, 2 февраля 2023 года

К февралю в нацпроекты на Орловщине вложили почти 460 миллионов рублей

Большая часть суммы - оплата работ по ремонту Красного моста.


В Орловской области к настоящему моменту кассовые расходы на реализацию национальных проектов составили практически 460 миллионов рублей. Большая часть из этой суммы ушла на оплату работы по реконструкции Красного моста.
Сколько средств и куда направлено, рассказал телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Так, на Красный мост ушло 396 миллионов рублей, 44,4 миллиона составили выплаты семьям на третьего ребенка, 17 миллионов - оплата ремонта районных больниц в Мценске и Колпне, 1,8 миллиона - стимулирующие выплаты медикам. 
Общий объем финансирования нацпроектов составляет 8,8 млрд рублей.

 



Ольга СУПОНЕВА
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