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15:06, 2 февраля 2023 года На телеканале "Россия 24" состоится премьера фильма об Орловской епархии Показ начнется 2 февраля в 21:10. Лента повествует о вызовах, которые приняла РПЦ в минувшем году, а также даст ответы на некоторые вечные вопросы.











Орловское Информбюро





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