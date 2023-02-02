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18:00, 2 февраля 2023 года

Ливенец украл из квартиры соседей пакет с деньгами

Мужчина воспользовался дубликатом ключа, который сделал втайне от хозяев.


В Ливнах полицейские раскрыли квартирную кражу. По подозрению в похищении денег у супружеской пары задержан их сосед.

В один день из жилища исчезли 32 тысячи рублей, которые семья хранила в небольшом подарочном пакете. Мужу и жене пришлось обратиться в полицию с заявлением о краже. Никаких признаков взлома в квартире не было, так что полицейские заподозрили, что кто-то открыл дверь ключом. В дальнейшем эта версия подтвердилась.

Не сразу, но граждане вспомнили, что некоторое время назад заявитель давал своему соседу ключ, чтобы тот сделал его дубликат. Тот выполнил просьбу, и вскоре об этом случае забыли. 32-летний мужчина заказал еще один ключ для себя. По прошествии времени он воспользовался им в отсутствие хозяев и похитил их сбережения, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

После кражи ливенец уехал в другой регион, но полицейские его разыскали. Сейчас он находится под стражей. В совершенном горе-сосед сознался. 


Ольга СУПОНЕВА
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