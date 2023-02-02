Жителя Орла будут судить за убийство

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17:00, 2 февраля 2023 года
Жителя Орла будут судить за убийствоМолодой человек совершил преступление в прошлом году.
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя областной столицы. Об этом сообщил официальный представитель СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.
Следователи выяснили, что молодой человек 16 октября 2022 года находился в гостях в деревне Никуличи, где орловцы распивали спиртные напитки. Один из них повздорил с парнем, после чего мужчина получил множество ударов по голове и туловищу, от чего скончался на месте.
Назначен комплекс экспертиз. Прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело рассмотрит суд.
Сергей СИЛАЕВ