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17:30, 2 февраля 2023 года В Мценске вокруг усадьбы Шеншиных установили зоны охраны Постановление подписал губернатор.





Документ опубликован на сайте областного правительства. Усадьба находится в Мценске на улице Ленина, 5. Глава региона Андрей Клычков подписал постановление 30 января, но в силу оно вступает через 10 дней после публикации. Помимо установки зон охраны объекта культурного наследия, документом утверждены требования к градостроительным работам в границах зон усадьбы.





Сергей СИЛАЕВ





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