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18:30, 2 февраля 2023 года Орловский храм приобрел аппарат для полноценного дыхания малыша Благое дело сделал приход Свято-Успенского собора.





Социально-благотворительная служба Свято-Успенского собора Орла помогла матери двухлетнего ребенка, страдающего заболеванием дыхательных путей, получить специальный аспиратор, отсасывающий мокроту. Аппарат поможет малышу дышать полноценно и не страдать от приступов удушья.



У собора на попечении немало нуждающихся. К социальным проектам могут присоединиться благотворители. Контакты – на сайте Орловской епархии.





Орловское Информбюро





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