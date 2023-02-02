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19:00, 2 февраля 2023 года Ливенские танцоры завоевали золото на всероссийском фестивале Соревнования прошли в Липецке.





Спортсмены приняли участие в фестивале хореографического искусства "Время танцевать". Коллектив "Dance&Drill" занял первое место в номинации "Street Dance". Руководит танцорами Елена Панютина.





Юлия Опанасюк





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