Мэр Орла поздравил ветерана Александра Ширшова в 80-ю годовщину Сталинградской битвы

Война застала героя, когда он окончил 9-й класс.

Александр Максимович Ширшов отправился с семьей в глубокий тыл в Саратовскую область, но остаться в стороне не мог. Он поступил в Могилевское пехотное училище, а затем оказался в огне Сталинградской битвы, которая завершилась ровно 80 лет назад – 2 февраля 1943 года.

– Ваше мужество, отвага и героизм является для нас – особенно для ребят, которые сейчас освобождают Украину от нацизма, – примером. Благодарю Вас за мирное небо над головой, за то, что мы живём в спокойное время. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, - обратился к ветерану мэр Орла Юрий Парахин.

Александр Максимович стал участников первого Парада Победы.