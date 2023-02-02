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16:26, 2 февраля 2023 года

Орловцы почтили память защитников Сталинграда

Сегодня отмечается 80-летие со дня разгрома фашистских войск в районе города на Волге. В Орловской области состоялись памятные мероприятия, посвященные этому событию.


2 февраля вся страна вспоминает павших бойцов и чтит выживших героев великой битвы на Волге. Исполнилось 80 лет победе под Сталинградом. Орел присоседился к памятным мероприятиям.

В сквере Танкистов юнармейцы, студенты и другие граждане возложили красные гвоздики к Вечному огню. В регионе остались двое живых свидетелей переломного сражения Великой Отечественной войны – Александр Максимович Ширшов и Александр Васильевич Ермишкин. В этом году им исполняется по сто лет. По состоянию здоровья они не смогли принять участие в митинге. По просьбе ветеранов в память об их однополчанах цветы возложил Абрам Израилевич Миркин.


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