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17:10, 2 февраля 2023 года

Орловские бизнесмены оплатили счета на закупку посылок для военнослужащих СВО

Часть нужных вещей уже передана участникам спецоперации.


Орловский бизнес продолжает оказывать содействие в сборе гуманитарной помощи для участников спецоперации. Так, удалось закрыть счет на 2,5 миллиона рублей.

Как рассказал в своем телеграм-канале советник губернатора Сергей Лежнев, предприниматели помогли закупить обувь для бойцов, ее уже передали орловским росгвардейцам в зону боевых действий. Также оплачен счет по закупке для военных теплой одежды, запчастей.

По поручению губернатора Андрея Клычкова общими усилиями мы работаем по всем направлениям, помогаем разным военным формированиям. Мобильность и оперативность – ключевые условия успешного выполнения боевых задач.  Спасибо большое патриотам, - поблагодарил Лежнев бизнесменов. 




Ольга СУПОНЕВА
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