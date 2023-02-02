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17:10, 2 февраля 2023 года Орловские бизнесмены оплатили счета на закупку посылок для военнослужащих СВО Часть нужных вещей уже передана участникам спецоперации.









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- По поручению губернатора Андрея Клычкова общими усилиями мы работаем по всем направлениям, помогаем разным военным формированиям. Мобильность и оперативность – ключевые условия успешного выполнения боевых задач. Спасибо большое патриотам, - поблагодарил Лежнев бизнесменов. Орловский бизнес продолжает оказывать содействие в сборе гуманитарной помощи для участников спецоперации. Так, удалось закрыть счет на 2,5 миллиона рублей.Как рассказал в своем телеграм-канале советник губернатора Сергей Лежнев, предприниматели помогли закупить обувь для бойцов, ее уже передали орловским росгвардейцам в зону боевых действий. Также оплачен счет по закупке для военных теплой одежды, запчастей.- По поручению губернатора Андрея Клычкова общими усилиями мы работаем по всем направлениям, помогаем разным военным формированиям. Мобильность и оперативность – ключевые условия успешного выполнения боевых задач. Спасибо большое патриотам, - поблагодарил Лежнев бизнесменов.









Ольга СУПОНЕВА





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