В Орле водитель автобуса не принимал у пассажиров оплату по карте

Теперь в отношении мужчины примут меры.

"Организатор перевозок". Проверку организовали после жалоб пассажиров автобуса №107 "Орел – Нарышкино". Орловцы сообщали, что водитель отказывается принимать оплату по банковской карте. Видеозаписью поделилось казенное учреждение. Проверку организовали после жалоб пассажиров автобуса №107 "Орел – Нарышкино". Орловцы сообщали, что водитель отказывается принимать оплату по банковской карте.

Информация в ходе проверки подтвердилась. При посадке в автобус и предоставлении карты для оплаты, мужчина отказался ее принимать и предложил заплатить переводом или наличными.

– При отказе пассажира (проверяющего) от наличной оплаты и перевода денежных средств водитель открыл дверь для высадки пассажира из салона автобуса, тем самым ограничивая право пассажира на безналичную оплату проезда, - сказано в сообщении.

Перевозчик получил требование о недопустимости нарушений условий государственного контракта. Ему рекомендовано принять меры в отношении водителя автобуса.

По вопросам обслуживания на межмуниципальных маршрутах Орловской области можно обратиться в КУ ОО "Организатор перевозок". Сделать это можно следующим образом: направить сообщение в группу, позвонить по телефонам (4862) 44-33-64, 63-00-57, с 9 до 18 часов или направить сообщение на электронную почту -[email protected]



Видео: КУ ОО "Организатор перевозок"