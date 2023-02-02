В Орле водитель автобуса не принимал у пассажиров оплату по карте

|Главная » Новости
17:54, 2 февраля 2023 года
В Орле водитель автобуса не принимал у пассажиров оплату по картеТеперь в отношении мужчины примут меры.
Видеозаписью поделилось казенное учреждение "Организатор перевозок". Проверку организовали после жалоб пассажиров автобуса №107 "Орел – Нарышкино". Орловцы сообщали, что водитель отказывается принимать оплату по банковской карте.
Информация в ходе проверки подтвердилась. При посадке в автобус и предоставлении карты для оплаты, мужчина отказался ее принимать и предложил заплатить переводом или наличными.
– При отказе пассажира (проверяющего) от наличной оплаты и перевода денежных средств водитель открыл дверь для высадки пассажира из салона автобуса, тем самым ограничивая право пассажира на безналичную оплату проезда, - сказано в сообщении.
Перевозчик получил требование о недопустимости нарушений условий государственного контракта. Ему рекомендовано принять меры в отношении водителя автобуса.
По вопросам обслуживания на межмуниципальных маршрутах Орловской области можно обратиться в КУ ОО "Организатор перевозок". Сделать это можно следующим образом: направить сообщение в группу, позвонить по телефонам (4862) 44-33-64, 63-00-57, с 9 до 18 часов или направить сообщение на электронную почту -[email protected]
Видео: КУ ОО "Организатор перевозок"
Сергей СИЛАЕВ