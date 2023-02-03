В Орловском театре кукол состоится встреча с заслуженным артистом РФ Владимиром Смирновым

|
|Главная » Новости
9:00, 3 февраля 2023 года
В Орловском театре кукол состоится встреча с заслуженным артистом РФ Владимиром СмирновымМероприятие пройдет в рамках проекта "Секреты мастерства".
В Орловском театре кукол стартует цикл творческих встреч с заслуженными артистами РФ и мастерами сцены. Первая пройдет 5 февраля в 13.00. Вход свободный.
Заслуженный артист России Владимир Смирнов начал творческую деятельность в 1970 году, зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом. За годы работы сыграл более 80 ролей.
(6+)
Фото: Орловский театр кукол
Сергей СИЛАЕВ