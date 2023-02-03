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9:00, 3 февраля 2023 года В Орловском театре кукол состоится встреча с заслуженным артистом РФ Владимиром Смирновым Мероприятие пройдет в рамках проекта "Секреты мастерства".





В Орловском театре кукол стартует цикл творческих встреч с заслуженными артистами РФ и мастерами сцены. Первая пройдет 5 февраля в 13.00. Вход свободный. Заслуженный артист России Владимир Смирнов начал творческую деятельность в 1970 году, зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом. За годы работы сыграл более 80 ролей. (6+) Фото: Орловский театр кукол





Сергей СИЛАЕВ





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