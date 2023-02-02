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20:00, 2 февраля 2023 года

В Орле определяются, какие факультеты и лаборатории разместят в студенческом кампусе

Его возведут уже через три года.


На территории кампуса будет общежитие квартирного типа на 1 500 мест со спортивным и актовым залом, стадион с искусственным футбольным полем и открытыми, но отапливаемыми трибунами, и раздевалками под ними. 

Обещают также и дизайнерский функциональный ландшафт. Стоимость всего проекта - почти 10 миллиардов рублей. Вероятно, будут и лаборатории: по электроника и микроэлектроника, медицине, IT-технологиям.

Федеральный проект по созданию сети кампусов должен сократить отток талантливой молодежи из регионов. А Орловскому государственному университету он поможет максимально раскрыть научный, образовательный и инновационный потенциал.

 

 




Антон Киселёв
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