В Орле определяются, какие факультеты и лаборатории разместят в студенческом кампусе

Его возведут уже через три года.

На территории кампуса будет общежитие квартирного типа на 1 500 мест со спортивным и актовым залом, стадион с искусственным футбольным полем и открытыми, но отапливаемыми трибунами, и раздевалками под ними.

Обещают также и дизайнерский функциональный ландшафт. Стоимость всего проекта - почти 10 миллиардов рублей. Вероятно, будут и лаборатории: по электроника и микроэлектроника, медицине, IT-технологиям.



Федеральный проект по созданию сети кампусов должен сократить отток талантливой молодежи из регионов. А Орловскому государственному университету он поможет максимально раскрыть научный, образовательный и инновационный потенциал.