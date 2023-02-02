Будущие хирурги из Орла оттачивают навыки в специальном кружке

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20:30, 2 февраля 2023 года
Будущие хирурги из Орла оттачивают навыки в специальном кружкеВ нем занимается около 20 человек.
Хирурги рождаются над тренировочными столами. На одном студенты работают над сосудами, на другом сшивают сухожилия, на третьем желудок, а рядом и вовсе идет эндоскопическая операция.
Ребята, занимающиеся в кружке, уже имеют за плечами победы и дипломы. Они – лидеры олимпиадного движения вуза и часто привозят призовые места с соревнований по хирургии.
Подробности о подготовке будущих орловских хирургов смотрите в нашем сюжете.
Елена Литинская