Будущие хирурги из Орла оттачивают навыки в специальном кружке

В нем занимается около 20 человек.

Хирурги рождаются над тренировочными столами. На одном студенты работают над сосудами, на другом сшивают сухожилия, на третьем желудок, а рядом и вовсе идет эндоскопическая операция.



Ребята, занимающиеся в кружке, уже имеют за плечами победы и дипломы. Они – лидеры олимпиадного движения вуза и часто привозят призовые места с соревнований по хирургии.



Подробности о подготовке будущих орловских хирургов смотрите в нашем сюжете.