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21:00, 2 февраля 2023 года

Жители Шаблыкинского района вспоминают Илью Воронова

Командир пулеметного расчета защищал Дом Павлова.


На Родине героя побывал наш корреспондент. Сегодня вся страна вспоминает Сталинградскую битву, в которой участвовали и орловцы.

Солдаты и офицеры Красной армии дали клятву стоять насмерть и не пустить врага за Волгу. Героический гарнизон Дома Павлова прославился на весь мир. Его защитники продержались под натиском фашистов дольше, чем целые страны.

Наш земляк Илья Васильевич Воронов - пулеметчик, истекая кровью стоял до последнего патрона и последней гранаты. Он уцелел и после войны до конца жизни жил в Шаблыкино.

В Шаблыкинской средней школе Илья Васильевич был частым гостем. Рассказывал о войне суровую правду без прикрас, чем просто завораживал юных слушателей. Теперь эти рассказы основа экскурсий в школьном музее. 

Подробности смотрите в нашем сюжете.




Игорь Свеженцев
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