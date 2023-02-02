Жители Шаблыкинского района вспоминают Илью Воронова

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21:00, 2 февраля 2023 года
Жители Шаблыкинского района вспоминают Илью ВороноваКомандир пулеметного расчета защищал Дом Павлова.
На Родине героя побывал наш корреспондент. Сегодня вся страна вспоминает Сталинградскую битву, в которой участвовали и орловцы.
Солдаты и офицеры Красной армии дали клятву стоять насмерть и не пустить врага за Волгу. Героический гарнизон Дома Павлова прославился на весь мир. Его защитники продержались под натиском фашистов дольше, чем целые страны.
Наш земляк Илья Васильевич Воронов - пулеметчик, истекая кровью стоял до последнего патрона и последней гранаты. Он уцелел и после войны до конца жизни жил в Шаблыкино.
В Шаблыкинской средней школе Илья Васильевич был частым гостем. Рассказывал о войне суровую правду без прикрас, чем просто завораживал юных слушателей. Теперь эти рассказы основа экскурсий в школьном музее.
Подробности смотрите в нашем сюжете.
Игорь Свеженцев