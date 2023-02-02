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21:05, 2 февраля 2023 года Коротко о главном

- Мужество и героизм, сила и любовь к родине не пропустили фашистов. Сегодня вся страна вспоминает Сталинградскую битву; - Каким будет студенческий городок в Орле?

- Будущие хирурги из Орла показали достойный уровень подготовки;

- Медаль "За трудовые успехи", нашла своего героя на местном заводе.



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