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10:00, 3 февраля 2023 года

В Орле возбуждены дела о похищении бюджетных денег при ремонте дворов

По версии следствия, ценник на стройматериалы был завышен больше чем на миллион рублей.


Ремонт дворов в Северном районе Орла обернулся уголовными делами о мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, на благоустройстве дворовых территорий трех домов по Металлургов похищено больше миллиона рублей.

Контракт на ремонт был заключен в 2021 году Управлением капстроительства Орла и подрядной фирмой ООО "Мир строительной техники", подрядчик взялся за благоустройство. Однако выяснилось, что стоимость стройматериалов по смете была завышена на 1,2 миллиона рублей. Однако работы все равно оплатили. И бюджету города, таким образом, был причинен ущерб, как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Сейчас идет расследование. 

Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА
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