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9:23, 3 февраля 2023 года

В Кромах установили подозреваемого в публичных призывах к терроризму

По версии следствия, противоправную публикацию мужчина выложил в интернете.


СУ СК России по Орловской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в отношении 50-летнего жителя Кром.

Следствие считает, что с февраля по март минувшего года фигурант разместил в открытом доступе на своей странице в социальной сети публикацию, побуждающую к совершению терроризма.

Следствие продолжается. Правоохранители ходатайствуют о взятии подозреваемого под стражу.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативной деятельности регионального УФСБ России.

В случае, если вина фигуранта будет доказана, ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.


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