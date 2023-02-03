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9:23, 3 февраля 2023 года В Кромах установили подозреваемого в публичных призывах к терроризму По версии следствия, противоправную публикацию мужчина выложил в интернете.





СУ СК России по Орловской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в отношении 50-летнего жителя Кром.



Следствие считает, что с февраля по март минувшего года фигурант разместил в открытом доступе на своей странице в социальной сети публикацию, побуждающую к совершению терроризма.



Следствие продолжается. Правоохранители ходатайствуют о взятии подозреваемого под стражу.



Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативной деятельности регионального УФСБ России.



В случае, если вина фигуранта будет доказана, ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.





Орловское Информбюро





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