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10:30, 3 февраля 2023 года Тургеневский мост в Орле стал в два раза ярче Дополнительные фонари установят и на других орловских переправах.





Мэр Орла Юрий Парахин рассказал о работах по увеличению освещенности Тургеневского моста. По словам градоначальника, переправа стала ярче в два раза – число ламп выросло с 33 до 66. Холодное свечение заменено на теплое.



Аналогичные работы выполнят и на других орловских переправах. Делается это в целях обеспечения антитеррористической безопасности.

– "До конца весны преображение ждет еще четыре категорированных моста: Октябрьский, Лужковский, Раздольный и путепровод 378 км на ул. Михалицына. На них, а также на мосту Дружбы предстоит подсветить и подмостовое пространство. Для этого будем использовать лампы, которые сейчас снимаем с проезжей части. В проекте реконструкции Красного моста также предусмотрены более мощные фонари", – сообщил мэр. Юрий Парахин добавил, что работы могут повлечь неудобства для автомобилистов, попросив отнестись к возможному затруднению движения с пониманием.



Фото: Юрий Парахин





Орловское Информбюро





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