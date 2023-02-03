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11:00, 3 февраля 2023 года

Ветеранские организации Орловщины передали гуманитарную посылку участникам СВО

Для этого представители обществ лично съездили в Донецкую Народную Республику.


Представители общественных организаций Орловской области передали участникам СВО посылку со специальными средствами, вещами и продовольствием.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, груз доставили первый зампред Совета ветеранов ОВД УМВД России по Орловской области Владимир Пятин, председатель первичной ветеранской организации ОМВД России по Урицкому району и председатель правления районной общественной организации инвалидов и ветеранов боевых действий Олег Неведров, а также представители организаций "Ветераны боевых действий и локальных конфликтов", "Союз десантников России".

Орловцы возложили цветы на мемориальном комплексе комсомольцам-подпольщикам, а также провели рабочую встречу с замминистра МВД ДНР Владиславом Козыревым.

Фото: УМВД России по Орловской области




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