Главная » Новости



11:00, 3 февраля 2023 года Ветеранские организации Орловщины передали гуманитарную посылку участникам СВО Для этого представители обществ лично съездили в Донецкую Народную Республику.





Представители общественных организаций Орловской области передали участникам СВО посылку со специальными средствами, вещами и продовольствием.



Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, груз доставили первый зампред Совета ветеранов ОВД УМВД России по Орловской области Владимир Пятин, председатель первичной ветеранской организации ОМВД России по Урицкому району и председатель правления районной общественной организации инвалидов и ветеранов боевых действий Олег Неведров, а также представители организаций "Ветераны боевых действий и локальных конфликтов", "Союз десантников России".



Орловцы возложили цветы на мемориальном комплексе комсомольцам-подпольщикам, а также провели рабочую встречу с замминистра МВД ДНР Владиславом Козыревым.



Фото: УМВД России по Орловской области









Орловское Информбюро





Новости СМИ2