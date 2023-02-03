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10:45, 3 февраля 2023 года Заместитель орловского губернатора Ивановский поделился спортивными фото Владимир Сергеевич подает орловцам пример: утро начинает с пробежки.





Первый заместитель губернатора Орловской области Владимир Ивановский поделился спортивными фото. Пока некоторые орловцы спят и не торопятся покидать постели, Ивановский выходит на уличную пробежку.



- Бег зимой на улице — это не только кардионагрузка, но и укрепление иммунитета. Сегодня преодолел дистанцию 5,47 км. Всем крепкого здоровья и плодотворного рабочего дня, - написал Владимир Сергеевич в своем телеграм-канале.



Надо отметить, что темп замгубернатора взял довольно высокий: в среднем 5,3 километра. Видимо, военная выправка дает о себе знать.









Ольга СУПОНЕВА





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