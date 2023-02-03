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11:30, 3 февраля 2023 года Жительница Орла обнаружила под капотом своего авто пушистый сюрприз Вызволять застрявшего кота пришлось спасателям.





Орловские спасатели накануне выезжали на необычный вызов. Местная жительница вызвала сотрудников МЧС, когда обнаружила под капотом своей иномарки пушистый сюрприз: внутри машины застрял кот.



Вызволить усатого пленника у женщины не было никакой возможности, так что за дело взялся профессиональный кинолог из чрезвычайного ведомства.



- Кот явно был напуган, но для орловских спасателей нет невыполнимых задач. Оценив обстановку, спасатель-кинолог подлез к капоту снизу автомобиля и вытянул кота из автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Животное оказалось на свободе. Благодаря бдительности автовладелицы кот не пострадал.





Ольга СУПОНЕВА





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