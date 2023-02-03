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13:30, 3 февраля 2023 года Орловчанок призвали ежегодно посещать гинеколога и проходить УЗИ органов малого таза Завтра, 4 февраля, будет отмечаться Всемирный день борьбы против рака. На первой стадии заболевания к онкогинекологам обращаются меньше половины пациенток. Как уменьшить риски возникновения страшной болезни? Об этом корреспондент ГТРК "Орел" Елена Литинская побеседовала с врачом Орловского онкодиспансера Кариной Деркос.





Ежегодно число случаев заболевания матки неуклонно растет, в том числе дисплазии шейки матки тяжелой степени, что относится к предраковым заболеваниям. Онкология в этом направлении молодеет.



Другой проблемой является несвоевременное обращение женщин к докторам. Факторами риска являются ранее начало половой жизни, большое число половых партнеров, частая их смена, курение, некоторые виды болезней.



Чтобы снизить риски болезни или выявить недуг на ранней стадии, женщинам нужно ежегодно посещать гинеколога, проходить УЗИ органов малого таза, периодически выполнять другие медицинские манипуляции. Подробнее - в беседе.





Елена Литинская





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