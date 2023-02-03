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12:00, 3 февраля 2023 года

Юные орловцы показали культурное и природное наследие своего края

Свои лучшие работы ребята показали в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса по сохранению традиций.


В Орле впервые прошел региональный этап Всероссийского конкурса "Моя малая родина: природа, культура, этнос". На станции юных натуралистов собрались участники из разных районов области. Всего участие приняли больше 60 человек.

Ребята рассказывали о народных обрядах, праздниках и приметах. Некоторые работы были не только любопытны, но и оказались крайне полезны – например, расчет сроков цветения растений, что поможет аллергикам и пчеловодам.

Также ребята играли на народных инструментах, демонстрировали костюмы своей местности и традиционные народные промыслы.


Татьяна Тимохина
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