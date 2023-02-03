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14:00, 3 февраля 2023 года

Больше 10 миллионов получит Орловская область на социальную газификацию

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.


Орловская область получит 10,6 миллиона рублей на реализацию программы социальной газификации. Соответствующее распоряжение уже подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Это деньги, которые поступят в наш регион на условиях софинансирования, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". 

Отметим, что программу социальной газификации в России запустили по поручению Владимира Путина. 
По ней можно подвезти газ к дому льготным категориям граждан. 

Фото из архива




Ольга СУПОНЕВА
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