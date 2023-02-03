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14:30, 3 февраля 2023 года Орловский отряд "Спасарики" отметил юбилей Он был создан 10 лет назад в детском саду №79.





10 лет назад в детском саду №79 города Орла был создан отряд "Спасарики". Инициативу проявили сотрудники МЧС, родители и воспитатели. Шестилетние малыши тогда впервые познакомились с правилами безопасности в различных сферах.



В прошлом году к отряду присоединились болховские ребята. На сегодняшний день "Спасарики" единственный в ЦФО отряд, где детей знакомят с основами безопасности жизнедеятельности с самого раннего возраста.



В торжественной обстановке малышам вручили первую в их жизни форму и настоящие удостоверения "Спасариков".





Эва Стасюлевич





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