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14:30, 3 февраля 2023 года

Орловский отряд "Спасарики" отметил юбилей

Он был создан 10 лет назад в детском саду №79.


10 лет назад в детском саду №79 города Орла был создан отряд "Спасарики". Инициативу проявили сотрудники МЧС, родители и воспитатели. Шестилетние малыши тогда впервые познакомились с правилами безопасности в различных сферах.

В прошлом году к отряду присоединились болховские ребята. На сегодняшний день "Спасарики" единственный в ЦФО отряд, где детей знакомят с основами безопасности жизнедеятельности с самого раннего возраста.

В торжественной обстановке малышам вручили первую в их жизни форму и настоящие удостоверения "Спасариков".


Эва Стасюлевич
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