Главная » Новости



15:00, 3 февраля 2023 года В Мценске сотрудники ГИБДД измерили ямы на дорогах Полицейские ведут надзор за состоянием улично-дорожной сети.





Сотрудники ГИБДД в Мценке в рамках нацпроекта вновь обследовали состояние местных дорог. Без недочетов не обошлось.



Проверили полицейские асфальт на Северном подъезде к Мценску, а также микрорайон Коммаш и улицу Орловская площадь. По этим дорогам ездят, в том числе, школьные и рейсовые автобусы. Но покрытие далеко не идеально.



- Выявлен ряд недостатков в содержании улично-дорожной сети: дефекты покрытия проезжей части, наличие неработающих светильников стационарного освещения. Собственникам автодорог и организациям, их содержащим, внесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Данная информация отправлена в Мценскую межрайонную прокуратуру, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2