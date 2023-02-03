Главная » Новости



12:30, 3 февраля 2023 года На Орловской станции скорой помощи постараются повысить зарплату сотрудникам Речь об этом шла на встрече коллектива медучреждения и главы регдепартамента здравоохранения Игоря Петчина.





2 февраля глава департамента здравоохранения Орловской области Игорь Петчин встретился с коллективом Орловской станции скорой помощи. Поводом к собранию стало коллективное обращение по поводу повышения зарплаты водителям. Как написал Петчин на своей странице в "ВКонтакте", медучреждение пройдет комплексную экспертную оценку, в ходе которой постараются найти пути повышения оплаты труда сотрудников.



Также затронули тему укомплектованности учреждения кадрами.



Фото: Игорь Петчин





Орловское Информбюро





Новости СМИ2