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13:00, 3 февраля 2023 года Орловская епархия. Итоги 2022 года В фильме телезрители узнают о храмах, которые были реконструированы и продолжают реставрироваться, о людях, которые своим примером показывают, что быть милостивым не сложно, а также о вызовах, с которыми в последнее время сталкивается РПЦ.





На Орловщине 177 храмов. Каждый день в них возносят молитву Господу – благодарят и просят о самом сокровенном. Храмам свойственно стареть и разрушаться. Задача всех нас – сделать так, чтобы в доме Божием всегда горели свечи.





Юлия Опанасюк





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