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9:00, 4 февраля 2023 года Орловские каратисты привезли целую россыпь медалей с соревнований в Санкт-Петербурге Спортсмены школы "Орел-Карат" завоевали 26 медалей различного достоинства





На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошли соревнования по карате, посвященные 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда.



Участие в турнире приняли около тысячи человек из 26 регионов страны. Спортсмены из школы "Орел-Карат" завоевали там шесть золотых медалей, семь серебряных и 13 бронзовых, – сообщает мэрия Орла.



В эти выходные представители "Орел-Карата" поборются за награды открытого Первенства города Орла.



К слову, два воспитанника спортшколы – Зори Ибоян и Мария Веревкина выполнили норматив мастера спорта России.



Фото: мэрия Орла









Орловское Информбюро





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