Главная » Новости



10:00, 4 февраля 2023 года Двое орловских наркосбытчиков проведут в заключении 11 лет Летом прошлого года осужденные попытались распространить почти 50 граммов запрещенного вещества.





Северный районный суд города Орла приговорил к 11 годам колонии строгого режима двух местных жителей. Их признали виновными в покушении на сбыт наркотиков.



Как сообщили в региональной прокуратуре, в августе прошлого года осужденные собирались распространить 48,03 грамма запрещенного вещества, но были вовремя остановлены правоохранителями. Известно, что действовали наркосбытчики по предварительному сговору с другими лицами. Уголовное преследование в их отношении выделено в отдельное производство.



Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2