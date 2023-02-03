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12:50, 3 февраля 2023 года В Северном районе Орла под колесами внедорожника погиб пешеход Предварительно установлено, что смертельный наезд водитель совершил, уходя от столкновения.





Утром 3 февраля на Московском шоссе в Орле водитель УАЗа "Патриот" насмерть сбил 46-летнего пешехода. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, предварительно установлено, что мужчина ехал со стороны улицы Тульской в сторону улицы Московской, и, уходя от столкновения, выехал на тротуар и врезался в пешехода.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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