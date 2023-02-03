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14:29, 3 февраля 2023 года Вадима Ничипорова назначили первым заместителем мэра Орла Ранее он занимал должность начальника управления ЖКХ и транспорта городской администрации.





администрации. Мэр Орла Юрий Парахин озвучил кадровое решение сегодня, 3 февраля.



Вадим Ничипоров будет курировать вопросы строительства, градостроительства и дорожного хозяйства.



В органах муниципальной власти он работает с 1999 года. Трудился на различных должностях в администрации Северного района, организационно-кадровом управлении, управлении по делам молодежи, физкультуры и спорты.



С 2012 года занимался вопросами транспорта, а с 2021 - городского хозяйства.



О назначении рассказали в пресс-службе городской. Мэр Орла Юрий Парахин озвучил кадровое решение сегодня, 3 февраля.Вадим Ничипоров будет курировать вопросы строительства, градостроительства и дорожного хозяйства.В органах муниципальной власти он работает с 1999 года. Трудился на различных должностях в администрации Северного района, организационно-кадровом управлении, управлении по делам молодежи, физкультуры и спорты.С 2012 года занимался вопросами транспорта, а с 2021 - городского хозяйства.





Сергей СИЛАЕВ





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