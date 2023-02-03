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14:35, 3 февраля 2023 года Андрей Клычков находится с рабочим визитом в Корсаковском районе На этой неделе губернатор Орловской области посещает уже третье муниципальное образование. Глава региона посещает памятные мероприятия, социальные объекты, общается с местным активом.





3 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков находится в поездке по Корсаковскому району. В райцентре глава региона посетил спортивный объект и детскую школу искусств, а начальной точкой стал визит в деревню Нечаево. Там губернатор поучаствовал в церемонии открытия новой ячейки сообщества школьников и молодежи "Движение первых" в Совхозной СОШ, а также посетил местное фермерское хозяйство.



Помимо этого, в Корсаковском районе губернатор возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Сергею Тюленину.



Также Андрей Клычков традиционно пообщался с местным активом. По ряду прозвучавших вопросов уже даны соответствующие поручения.





Орловское Информбюро





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