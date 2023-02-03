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16:30, 3 февраля 2023 года В Орловской области капитально отремонтируют Мезенский лицей Утверждена проектно-сметная документация.





Постановление опубликовано на сайте областного правительства. Документ подписал губернатор Андрей Клычков 3 февраля. Учебное заведение находится в Орловском муниципальном округе, селе Плещеево. – Утвердить проектно-сметную документацию по объекту капитального строительства "Капитальный ремонт БОУ ОО "Мезенский лицей", в соответствии со сведениями о технико-экономических показателях и сметной стоимости, указанными в приложении, - сказано в тексте постановления.





Сергей СИЛАЕВ





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